Brezilya basınından flaş iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilinmezliği sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli hocanın takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Brezilya basını ise sarı-lacivertli ekip için flaş bir iddia ortaya attı. İşte Kanarya'nın yeni hocası... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 06:40