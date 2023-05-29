Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Brezilya basınından flaş iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilinmezliği sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli hocanın takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Brezilya basını ise sarı-lacivertli ekip için flaş bir iddia ortaya attı. İşte Kanarya'nın yeni hocası... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya, şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Sarı lacivertli yönetim gelecek sezon için düğmeye bastı.