ABB FOMGET G.S.K 4-2 Fenerbahçe Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU - ÖZET) F.Bahçe finalde kayıp!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Ankara ekibi uzatmalar sonucunda 4-2 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2023- 23:02