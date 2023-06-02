Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, ligde ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Danielle Julia Marcano'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe Petrol Ofisi, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarının son bölümünde VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Cansu Tiryaki'nin izlediği pozisyon sonrasında penaltı kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 90+8. dakikada Daria Apanashchenko'nun golüyle müsabakada eşitliği sağladı ve şansını uzatma bölümüne taşıdı.
Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 1. uzatma devresinde Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ecem Cumert'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Armisa Kuç'un "hat-trick" yaptığı uzatma bölümünde Zenatha Coleman'ın golüne rağmen müsabakadan 4-2 galip ayrılarak sezonu şampiyon tamamladı.
PLAY-OFF'TAKİ KARŞILAŞMALAR
Ligde B Grubu'nda yer alan iki takımdan teknik direktör Fahri Bayraktar'ın çalıştırdığı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sırasıyla Hakkarigücüspor, Fatih Vatanspor ve son şampiyon ALG Spor'u eledi.
Teknik direktör Serhat Deniz yönetimindeki Fenerbahçe Petrol Ofisi ise maç yapmadan geçtiği play-off ilk turunun ardından geçen sezonun finalisti Wulfz Fatih Karagümrük ve Galatasaray Petrol Ofisi'ni saf dışı bıraktı.
İki takımın kendi aralarında İstanbul'daki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmış, Ankara'daki karşılaşma ise ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitmişti.
Geçen sezon da finale ev sahipliği yapan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakada ALG Spor, 1-0 geriye düşmesine rağmen Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.