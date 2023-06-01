Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat baba oldu!
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat baba oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2023- 17:28
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın kızı oldu. Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.