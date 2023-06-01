Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus koltuğu devrediyor! İşte Kanarya'nın yeni hocası
Şampiyonluk hayalleri ile sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Sarı-lacivertli yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan deneyimli çalıştırıcı ile nikah tazeleyemedi. Yeni hoca arayışına giren Fenerbahçe, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler rakibini Enner Valencia ve Zajc'ın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe evinde galip gelmesine rağmen ezeli rakibinin Ankara'da kazanması şampiyonu belirledi.