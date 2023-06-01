FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus koltuğu devrediyor! İşte Kanarya'nın yeni hocası

Şampiyonluk hayalleri ile sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Sarı-lacivertli yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan deneyimli çalıştırıcı ile nikah tazeleyemedi. Yeni hoca arayışına giren Fenerbahçe, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2023- 06:40