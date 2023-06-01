Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenip ligde mutlu sona ulaşmasıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti sürdü.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük hezimet! 5 sezonun faturası ağır oldu
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olamayan Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde mutlu sona ulaşamadı. Sarı-lacivertliler 5 sezonda 81 futbolcu transfer ederken, kasadan ise 126 milyon Euro çıktı. İşte 6 maddede F.Bahçe'deki düşüş... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli taraftarların faturayı kestiği başkan Ali Koç, 2018 yılında göreve gelirken, "Siz benim nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiğimi anlayamadınız" sözleriyle büyük bir vizyon vadetse de futbolda sportif bir başarı sağlayamadı. İşte detaylar:
1- EN FAZLA HARCAMAYI YAPTI
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında toplamda 81 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerin 42'si için takımın kasasından toplam 125.9 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti çıktı.