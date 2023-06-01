Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli taraftarların faturayı kestiği başkan Ali Koç, 2018 yılında göreve gelirken, "Siz benim nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiğimi anlayamadınız" sözleriyle büyük bir vizyon vadetse de futbolda sportif bir başarı sağlayamadı. İşte detaylar: