Fenerbahçe Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ancak Galatasaray'ın Ankaragücü galibyeti şampiyonluğu resmileştirdi.
Fenerbahçe'de akıllarda tek soru var! Jorge Jesus başarılı mı?
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti 9. yılına girdi. Sarı-lacivertliler bu noktada yeni sezon planlamasında ise çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin aklındaki tek soru ise Jorge Jesus ile devam edilmeli mi? İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ancak Galatasaray'ın Ankaragücü galibyeti şampiyonluğu resmileştirdi.
Sarı-kırmızılılarda bu noktada en çok merak edilen konu ise Jorge Jesus'un geleceği.
Şampiyonluğun kaçmasının ardından herkes birbirine bu soruyu yöneltiyor.