FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yarış kızıştı! Wilfried Zaha'ya yoğun ilgi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer harekatına başladı. Dominik Livakovic için transferde ısrarcı olan sarı-lacivertliler, Wilfried Zaha'yı da kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. İngiliz basınına göre Kanarya'nın transfer yarışında fazlasıyla rakibi bulunuyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)