Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe bu yıl kötü gidişata son vermek istiyordu.
Fenerbahçe yine sonunu getiremedi! İşte 10 maddede kaçan şampiyonluk
Spor Toto Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, özellikle 2022 Dünya Kupası sonrası büyük düşüş yaşadı ve liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler o günden bu yana liderliği ele geçiremezken, ezeli rakibi G.Saray şampiyonluğa imza atan taraf oldu. İşte 10 maddede kaçan şampiyonluğun detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmiş, üstüne de 15 transfer yapıldı.
Kanarya için sezon da rüya gibi başladı. Öyle ki Fenerbahçe'nin şampiyonluğu büyük ihtimalle kucaklayacağı düşünülürken 103 gollük rekoru kırıp kıramayacağı konuşuluyordu.