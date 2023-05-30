Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae'nin yerini dolduramayan Fenerbahçe, gelecek sezon stoper mevkiini güçlendirmek için harekete geçti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper hamlesi! Sunulan teklif ortaya çıktı
Gelecek sezon transferde ince eleyip sık dokumak isteyen Fenerbahçe, önceliği defans hattına verecek. Sarı-lacivertli takım Serie A'dan bir futbolcu için temasa geçerken, ilk teklifini sundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae'nin yerini dolduramayan Fenerbahçe, gelecek sezon stoper mevkiini güçlendirmek için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'yi kadrosunda düşünmüyor.
Serdar Aziz özellikle son dönemde forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor.