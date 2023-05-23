Fenerbahçe'de Wilfried Zaha gelişmesi! Batshuayi...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir sarı-lacivertlilerle anılan Wilfried Zaha konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yönetim bu oyuncunun transferini bitirmek için sürpriz bir hamle yapacak. İşte o detay... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2023- 06:40