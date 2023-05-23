Süper Lig'de yıllardır şampiyonluktan uzak olan Fenerbahçe için bu sezon ümitler henüz tükenmedi.
Fenerbahçe'de Wilfried Zaha gelişmesi! Batshuayi...
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir sarı-lacivertlilerle anılan Wilfried Zaha konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yönetim bu oyuncunun transferini bitirmek için sürpriz bir hamle yapacak. İşte o detay... FB SPOR HABERLERİ...
Süper Lig'de yıllardır şampiyonluktan uzak olan Fenerbahçe için bu sezon ümitler henüz tükenmedi.
Kanarya, son 2 haftaya ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde giriyor. Ankaragücü maçında Cimbom'un takılmasını bekleyecek.
Ancak sarı-lacivertlilerin ana hedefi gelecek sezondan itibaren yeniden Türk futbolunun lokomotifliğine soyunmak ve mazisindeki parlak günlerdeki gibi yurdun dört bir yanını sarı-laciverte boyamak. Başkan Ali Koç da vites yükseltmiş durumda.