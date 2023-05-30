Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, transferde de ezeli rakibyle karşı karşıya geldi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Ante Rebic kapışması
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. İki takım Serie A ekiplerinden Milan'da kariyerini sürdüren Ante Rebic'i isterken, transferde karşı karşıya geldiler. İşte son detaylar... | Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberi)
Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, transferde de ezeli rakibyle karşı karşıya geldi.
Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlıların son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic'i gündemine aldığı belirtildi.
Milan'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şartlarını soran yönetimin yıldız futbolcu için sezon sonunda hamle yapması bekleniyor.