Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR 11'LER:
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia.
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Fredy, Fernando, Erdal, Larsson, Doğukan, Wright.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.