Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada Zorbay Küçük düdük çalıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Emrecan, Güray, Fredy, Fernando, Erdal, Larsson, Doğukan, Wright.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.