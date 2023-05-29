Sarı-lacivertli ekipte transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi'de ısrarcı! Pazarlıklar başlıyor
Geldiği günden beri gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İtalyan devi, yıldız oyuncu için sarı-lacivertli ekiple masaya oturacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.05.2023- 06:40
Napoli, devlerin peşinde olduğu 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu uzun süredir takip ediyor.
İtalya şampiyonu, bu transfer için İstanbul'a kamp kurmaya hazırlanıyor.