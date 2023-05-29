FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan devi Ferdi'de ısrarcı! Pazarlıklar başlıyor

Geldiği günden beri gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İtalyan devi, yıldız oyuncu için sarı-lacivertli ekiple masaya oturacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 06:40