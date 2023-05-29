TRANSFER HABERİ: 45 milyon Euro ödenmişti! Şimdi Arsenal'den Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek yıl transferde nokta atışı yapmak isteyen Kanarya, aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu. Sarı lacivertlilerin, Arsenal'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu için harekete geçtiği ve kısa süre içinde transferi sonlandırmak istediği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 09:59