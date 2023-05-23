FENERBAHÇE HABERLERİ: Kalmış gibi çalışıyor... İşte Jesus'un transfer raporu

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan oyuncuların zirve yarışından kopmamaları için onları motive ederken bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetimin transfer listesi ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2023- 06:40