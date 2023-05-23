Şampiyonluk yarışının hararetli günlerinde 'Kalacak mı gidecek mi' tartışmaları yapılan Jorge Jesus artık bir yıl daha İstanbul'da olmaya sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kalmış gibi çalışıyor... İşte Jesus'un transfer raporu
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan oyuncuların zirve yarışından kopmamaları için onları motive ederken bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetimin transfer listesi ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Şampiyonluk yarışının hararetli günlerinde 'Kalacak mı gidecek mi' tartışmaları yapılan Jorge Jesus artık bir yıl daha İstanbul'da olmaya sıcak bakıyor.
Başkan Ali Koç'un sözleşme teklifine 'Sezon sonu görüşelim' yanıtını verdiği için yeni anlaşma resmiyete dökülmedi ama Portekizli çalışmalara başladı.
KANARYA'NIN HEDEFİ DIVOCK ORIGI
Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen, hangi bölgelere kaç transfer gerektiğini raporlayan Jesus, bunu bir dosya halinde başkana sundu.