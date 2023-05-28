Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi ön plana çıktı.
TRANSFER HABERİ: Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye gidecek mi? Resmi açıklama geldi!
Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği Dominik Livakovic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Hırvat kalecinin bonservisini elinde bulunduran Dinamo Zagreb'den transferle ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, zaman zaman performansıyla eleştiriliyor.
Genç file bekçisinin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.