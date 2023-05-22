Süper Lig'de son şampiyonların kadrolarına bakıldığında Başakşehir mutlu sona ulaşırken Gael Clichy, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba gibi isimler vardı.
Fenerbahçe transfer listesini hazırladı! İlk durak Portekiz
Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de liste hazırlandı. Birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertliler ilk olarak forvet hattı için harekete geçecek. Sarı-lacivertlilerin ilk durağı Portekiz. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Valentin Rosier, Domogoj Vida, Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic, Vincent Aboubakar, Josef kadrodaydı.
Bir sonraki sezon Trabzonspor zaferini kucaklarken Bruno Peres, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Edin Vicsa, Anthony Nwakaeme, Gervinho, Andreas Cornelius gibi isimlere yatırım yapmıştı.