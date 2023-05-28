Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planmala çalışmaları için düğmeye basıldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'den şok karar!
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sarı lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncu şok bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transferde nokta atışı yıldızlara imza attırmak isteyen sarı-lacivertliler hedefteki isimleri belirledi.
Kanarya'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.