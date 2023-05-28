Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Milan'ın yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 2023/2024 sezonu için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Serie A devi Milan'ın yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2023- 06:40