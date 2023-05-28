Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'den hareketli saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Milan'ın yıldızı geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 2023/2024 sezonu için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Serie A devi Milan'ın yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız verildi.
Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu olan sarı-lacivertliler, hoca belirsizliğine rağmen oyuncu arayışlarına başladı.