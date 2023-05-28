FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus talimatı verdi! F.Bahçe'ye Sambacı stoper

Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatı ile transfer harekatına başlayan Fenerbahçe'de gözler İtalya'ya çevrildi. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Brezilyalı defans oyuncusu için kulübü ile pazarlıklara başladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2023- 06:40