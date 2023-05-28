Kim Min Jae'yi Napoli'ye sattıktan sonra savunmada oluşan boşluğu toparlayamayan sarı lacivertli takım için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus talimatı verdi! F.Bahçe'ye Sambacı stoper
Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatı ile transfer harekatına başlayan Fenerbahçe'de gözler İtalya'ya çevrildi. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Brezilyalı defans oyuncusu için kulübü ile pazarlıklara başladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın haberine göre o isminse Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Jesus, yönetime takviye gerekli olan mevkiler hakkında detaylı bir rapor sunmuştu.