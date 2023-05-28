TRANSFER HABERİ: Yeni sezonda yeni Fenerbahçe! 5 isim gidiyor 5 yıldız geliyor

Şampiyonluk iddiası azalan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları, yeni sezonda dev bir operasyon için çalışmalara başladı. Sarı lacivertlilerde 5 futbolcuyla yolların ayrılması ve onların yerine 5 yıldızın imza atması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2023- 11:57