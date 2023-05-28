GÜRCAN BİLGİÇ: GİZLİ BİR AJANDA VAR!

SORU: F.Bahçe, sol kanat Ryan Kent ile anlaştı. Ayrıca stoper için de Rodrigo Becao gündemde. Bu oyuncular için yorumunuz nedir?

Anladığım kadarıyla F.Bahçe yönetiminin gizli bir ajandası var. Çünkü şu andaki takımı koruduğu takdirde önceliği sol bek ve 6-8 numara oynayabilecek bir oyuncu olmalıydı. Santrfor için her zaman transfer açıktır. Kent transferi serbest ve genç bir oyuncuya yatırım olarak düşünülebilir.