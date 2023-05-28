Şampiyonluk için umudunu koruyan ve bir yandan gelecek sezon Jorge Jesus ile devam etme planları yapan Fenerbahçe yönetimi, yeni kadro için de çalışıyor.
Fenerbahçe Ryan Kent transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonunda yarışacağı tüm kulvarlarda iddialı olmak isteyen ve transfer stratejisini bu doğrultuda şekillendiren Fenerbahçe, ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers'tan ayrılan İngiliz futbolcu Ryan Kent'i renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin Kent ile yaptığı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Bu doğrultuda görüşmelere erken start veren sarı-lacivertliler, ilk transferini haziran ayına girmeden tamamladı.