İSKOÇ GAZETECİLER RYAN KENT'İ SABAH SPOR'A ANLATTI

Fraser Fletcher (Football Insider): Rakip defanslar için tam bir kabus

"Kent, her zaman çok tehlikeli bir oyuncu olmuştur, her iki yöne de gidebilir ve mükemmel bir top sürme oyuncusudur. İskoçya'daki birçok defans oyuncusu onun en zor rakip olduğunu söylüyor. Çünkü çok hareketli, nerede ne yapacağı belli olmayan, çabuk ve seri bir isim. Ancak kendi adına büyük bir sorun da vardı. Bu yeteneğini, becerisini hiçbir zaman sonuca bağlayamadı. Her yıl skora katkıları genellikle beklenenin altında kaldı.