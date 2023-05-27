Fenerbahçe Spor Kulübü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde lösemili çocuklar yararına bir kampanya başlattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kanser ve lösemideki tedavi başarısını arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sevgi, iyilik ve umutla 25 yıldır mücadele eden Lösev, Kurban Bayramında çocuklarımıza can olmaya devam ediyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık Ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 15 yıldır sizlerin vekaletini alarak hijyenik et entegre tesislerine gidiyor; noter, din görevlisi ve veteriner hekim huzurunda kurbanınızı kesiyor ve etini 12 ay boyunca Lösemili çocuklarımız ve tüm kanser hastalarımıza dağıtıyor. Sizler de Kurban ibadetiniz ile Lösemili bir çocuğun iyileşmesine vesile olabilirsiniz.