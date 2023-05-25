Süper Lig'de şampiyonluk umutları azalan Türkiye Kupası'nda ise finale çıkan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyordu. Sarı lacivertlilerde sezonun ilk ayrılığı gerçekleşti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da transfer çevrilmiş durumda.
Yönetim yeni sezonda takımda kalacak ve gidecek isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.