Fenerbahçe, ABD'de tedavi amaçlı hastanede bulunan Christoph Daum'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Sarı-lacivertliler, eski teknik direktörü Christoph Daum için yayımladığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."