Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Ön anlaşma bozuluyor mu? Fenerbahçe'de Ryan Kent gelişmesi
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, yaz transfer döneminin ilk hamlesini Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i kadroya katarak yapmayı planlıyordu. Ancak yıldız futbolcunun transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde kaliteli bir takım oluşturma hedefinde.
Yönetim flaş yıldızları transfer ederek taraftarlarını mutlu etmek istiyor.