Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, Sivasspor ile oynanan kupa maçında Ülker Stadyumu'ndaydı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiltere, İtalya ve Almanya derken sürpriz talip! Szalai için geldiler
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalırken, bu maçta sürpriz bir ziyaretçi vardı. Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai'ye sürpriz bir talip daha çıktı ve tribünden izledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Radarında ise Attila Szalai vardı. Zenit, Wolfsburg, Everton ve Valencia'nın da takibinde olan Macar oyuncu için bir takım daha devreye girdi.
Sabah'ın haberine göre; Belçika ekibi Anderlecht de sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.