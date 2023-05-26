Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan imza şartı! Yeni sözleşmede o madde olacak
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerdeki kontrat durumu belirsizliğini koruyan Portekizli hocayla ilgili yeni bir haber geldi. Brezilya basınının verdiği bilgiye göre Jesus, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesi halinde kontrata o maddeyi koyduracak. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Portekizli hocanın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
Yönetim sezon başında 68 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 senelik anlaşma yapmıştı.