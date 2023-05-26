FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan imza şartı! Yeni sözleşmede o madde olacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerdeki kontrat durumu belirsizliğini koruyan Portekizli hocayla ilgili yeni bir haber geldi. Brezilya basınının verdiği bilgiye göre Jesus, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesi halinde kontrata o maddeyi koyduracak. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)