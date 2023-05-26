Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve şampiyonluk iddiasını az da olsa son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak açıklama! "Livakovic ile..."
Gelecek sezon için transfer harekatına devam eden Fenerbahçe, kalesine takviye yapma noktasına geldi. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic ile el sıkıştı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'den üst üste önemli hamleler geliyor.
KENT TAMAM, ZAHA SIRADA
Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Kent ile anlaştı.