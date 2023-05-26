Gelecek sezon kadroyu yıldızlarla donatmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim gaza bastı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Atletico Madrid'in yıldızına kanca!
Gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, girişimlerini hızlandırdı. "Rüya takımı" kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, kanat bölgesine yıldız bir ismi transfer etmek istiyor. Kanarya, Atletico Madrid'in Fransız oyuncusu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Gelecek sezon kadroyu yıldızlarla donatmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim gaza bastı.
Nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen yıldızların ardı arkası kesilmiyor.
Dominik Livakovic, Ryan Kent ve Wilfred Zaha gibi isimlerle temasları sürdüren Kanarya, bir başka dünya yıldızı için harekete geçti.