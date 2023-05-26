TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Atletico Madrid'in yıldızına kanca!

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, girişimlerini hızlandırdı. "Rüya takımı" kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, kanat bölgesine yıldız bir ismi transfer etmek istiyor. Kanarya, Atletico Madrid'in Fransız oyuncusu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2023- 06:40