Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan oyunculara şok tepki!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında evinde Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Öte yandan karşılaşma sonrası şok bir olay yaşandı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, futbolcularına tepki göstererek direkt soyunma odasına gitti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, 0-0'ın rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi ve Joshua King kaydetti.