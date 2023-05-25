Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı flaş sözlerle yorumladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Başından sonuna Fenerbahçe'nin baskın olduğu bir karşılaşmaydı. İki takım arasındaki farkı her dakikada inanılmaz bir şekilde hissettik. Özellikle Arda artık neredeyse Zidane'a bağladı. Bunu onu övmek için söylemiyorum. Çocuk gerçekten farklı bir seviye…
Artık farklı bölgelerde oynama işini de beceriyor. Zaten en çok bu yönünü geliştirmesi gerekiyor. Dünya futbolunda sadece bir mevkiyi oynayanlar değil farklı işler yapabilenler daha değerli. Arda yavaş yavaş başka bir seviye geçiyor. Tek ihtiyacı sürekli oynamaktı…
Luan Peres-Ferdi ve Arao üçlüsü; tandemin yani Samet ve Slazai'nin eksiklerini görmemizi engelledi! Zaten Fenerbahçe 2 farkla öne geçtiğinde tutulması zor bir takım oluyor.
Sarı- lacivertlilerin rakibini beklemeden kazanarak alabileceği tek kulvar Türkiye Kupası. Bir zahmet kupayı alsınlar. Jesus'un savunmayı 4'lü yapması gerektiğini sezonun sonunda anlaması Fenerbahçe'ye belki de 1 yıl kaybettirdi.
Rıza Çalımbay'ın golü yedikten sonra "saldırgan" oynaması Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Yine de helal olsun. Geçen yılın kupa şampiyonu bu sezonda elinden geleni yaptı.
Fenerbahçe'nin sezonu kupasız kapatması kabusların en büyüğü… Bu kadar para harcanmışken en azından Türkiye Kupası'nı alma ve Avrupa Ligi'ne kalma şansı önüne kadar geldi. Jesus bir zahmet şu takımla kupayı alıversin!
GÜRCAN BİLGİÇ - HAZİRAN ATEŞİ!
İkinci yarının başlamasıyla birlikte gelen Ferdi golü ile Kadıköy'de herkes derin bir "oh" çekti. Evet, Fenerbahçe maçın hakimiydi, oyunu kontrol ediyordu ve Sivas ceza alanına yaklaşıyordu. Ancak devrenin sonlarına doğru rakip de karşılık verdi bu tehditlere…
Öne geçmek, maça başka anlam yüklemekti aynı zamanda. Rıza Çalımbay, penaltılara bile niyetlenerek kurmuştu planını. Dar alan savunması bitti, alan büyüdü, Fenerbahçe'nin yetenekli hücumcuları için de fırsatlar oluşmaya başladı.
Jesus, Trabzonspor takımını bozmadı. Uzun süre sonra, sadece bir değişiklik (İrfan Can Kahveci) ile çıktı. Kazanmayı bilen takım, bu kez iki komutan (İrfan Can – Arda Güler) ile oynadı. Genç Arda birebirleri de deneyerek önlem aldırttı kendisine.
Batshuayi'nin iki uzun Szalai pasıyla pozisyon bulması da dikkat çekici. Antrenmanda kurgulanan bir iletişim, ikinci golün de ilk adımını yaptı. Stresli gece birdenbire, final keyfini taşıyan şarkıların tanığıydı.
İki lig maçında öne geçtiği halde kalan dakikaları yönetemeyerek puan kaybetmişti Fenerbahçe. Bu kez skora oynamayı hiç düşünmeden beraberlik bozulmamış gibi devam ettiler. Kendi şovlarını, şut opsiyonlarını arayanlar oldu.
Seyircinin keyfinin peşine düştüler, o heyecanlı gürültünün kendileri için özel olmasını seçtiler. Final taraftarı için bu iniş – çıkışlı sezonda iddianın devam etmesi demek. Haziranın ateşi "harlı" yanıyor sarı–lacivertli taraftar.
REHA KAPSAL - FAZLASIYLA!
Fenerbahçe'nin bu sezon başladığı üç kulvardaki tek gerçekçi hedefi şu an için Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u rövanş maçında eleyerek finale kalmaktı. Sarı-lacivertliler özellikle maçın ilk yarısında Batshuayi'nin girdiği pozisyon haricinde pozisyon da üretemediler. Bunun nedeni eldeki en tutarlı, sağlam, gerçekçi olan kupa finaline çıkmanın getirdiği baskı vardı.
Takımın üzerinde bu gerginlik ve stres ilk yarıda çok net görüldü. Yapılan gereksiz pas hataları, telaşlı oyun, hücumda çoğalamama gibi bir çok saha içindeki ofansif parametreleri yerine getiremediler.
İkinci devre sarı-lacivertlilerin oynadığı oyun gece ile gündüz gibi fark vardı. Daha öne giden, pres yapan, hücumda çoğalan, hücum setlerini daha doğru yapan, daha dinamik, daha akışkan bir Fenerbahçe vardı sahada. Bu coşkulu oyun başlangıcı ve hücum arzusu beraberinde golleri de getirdi.
Willian Arao oynadığı iyi oynadığı iyi futbolla takımın oyun temposunu belirleyerek belki bu sezonki en iyi oyununu oynadı. Ferdi her zamanki gibi limitlerini zorlayarak, kalitesini de ortaya koyarak aldığı sorumlulukla galibiyetin kapısını açan oyuncuydu.
Yalnız savunma yerine 8 numara, 10 numara, hatta hücumda kanatlarda da Ferdi gibi yetenekli bir oyuncusu oynaması hücuma da sezon içindeki zaman zaman yaşanan sıkıntılı süreçte mutlaka daha olumlu yansırdı. Jorge Jesus'un bu sezon çok gereksiz savunmanın kenar beklerini kullanma ısrarını da çok anlamak mümkün değildi.
Valencia ile Batshuayi Fenerbahçe'deki en uygun birbirini tamamlayan ikili. Nitekim de alınan galibiyet ve geçilen turda hücum hattındaki kalitelerini koydular.
Zajc da her zaman Fenerbahçe orta saha-hücum puzzle'ının oyuncu özellikleriyle olumlu yönde tamamlayan bir oyuncu olduğunu bir daha gösterdi. Fenerbahçe ikinci devrede ortaya koyduğu güçlü oyun ve yüksek kazanma arzusuyla turu fazlasıyla hakederek adını finale yazdırdı.