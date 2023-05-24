TRANSFER HABERİ: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Menajeriyle görüştüler

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler kulübüyle sözleşmesi bitecek ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan dünya yıldızı için harekete geçti ve menajeriyle görüştü. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2023- 06:40