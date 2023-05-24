Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe, bir dünya yıldızının peşine düştü.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Menajeriyle görüştüler
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler kulübüyle sözleşmesi bitecek ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan dünya yıldızı için harekete geçti ve menajeriyle görüştü. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Juventus'la yeni sözleşme için anlaşma sağlayamayan Arjantinli dünya yıldızı Angel Di Maria için devreye girdi.
35 yaşındaki sol kanat oyuncusu menajerine transfer için tam yetki verirken Fenerbahçe bu yıldızı kapmak için hemen devreye girdi.