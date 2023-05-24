Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak ediliyor.
İşte Jorge Jesus'un transfer listesi! Fenerbahçe'de 6 bölgeye takviye
Fenerbahçe gelecek günlerde sözleşmesi sözleşmesi sona erecek teknik direktör Jorge Jesus ile nikah tazelemek istiyor. Henüz kararını vermeyen tecrübeli çalıştırıcı, yönetime transfer listesini sundu. Sarı-lacivertli ekip, bu doğrultuda çalışmalara başladı. İşte Fenerbahçe'nin transfer yapacağı 6 bölge... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak ediliyor.
Süper Lig'de şampiyonluk şansını son ana kadar zorlamak isteyen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi amaçlıyor.
Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gelecek sezon planlaması da yapılmaya başlandı.