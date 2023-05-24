TRANSFER HABERİ - Livakovic'te can sıkan gelişme! Fenerbahçe'nin işi zorlaştı

Gelecek sezon için transfer harekatına devam eden Fenerbahçe, kalesine takviye yapacak. Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic ile el sıkışan sarı-lacivertlilerin transferde işi zorlaştı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2023- 06:40