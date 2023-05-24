Fenerbahçe transfere hızlı başladı.
TRANSFER HABERİ - Livakovic'te can sıkan gelişme! Fenerbahçe'nin işi zorlaştı
Gelecek sezon için transfer harekatına devam eden Fenerbahçe, kalesine takviye yapacak. Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic ile el sıkışan sarı-lacivertlilerin transferde işi zorlaştı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler kale için Dinamo Zagreb'in Hırvat eldiveni Dominik Livakovic'le prensipte anlaştı.
Ancak Kanarya'ya rakip çıktı.