Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Jorge Jesus'tan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler, 0-0 biten ilk müsabakanın rövanşında rakibini geçerek adını finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.