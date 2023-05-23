Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başladı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız golcüden iyi haber! Sözleşmesi...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli ekip, listesinde bulundurduğu isimden iyi haber aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket edecek.
Kanarya, kadroda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor.