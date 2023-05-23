Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha şoku!
Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezon kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen sarı lacivertliler, Wilfried Zaha'yı gündemine almıştı. Ancak Kanarya'ya Zaha transferinde beklenmedik bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak için harekete geçti.
Bu doğrultuda Kanarya, Crystal Palace ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek Wilfried Zaha'yı gündemine aldı.