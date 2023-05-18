Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Zor bir maç olacağını biliyorum. Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu. Lider Galatasaray'ın çok arkasında kaldılar. Bu da bu sezonun ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Rakibimiz çok güçlü ve iyi bir takım. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece sonuna kadar inanacağız.

Rakibimizin hangi sistemle oynayacağının önemi yok. Bizce son maçta oynayacakları gibi oynayacaklardır. Son şampiyon takım ama bu sezon şampiyonluk yarışında yok. Bunun sebebi, bu sezonun çok daha çekişmeli ve zor olması. Ancak, Trabzonspor güçlü bir takım olmaya devam ediyor.