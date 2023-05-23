Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye imzayı atıyor! İtalya'dan bomba iddia
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Kanarya, o yıldızın transferinde son aşamaya geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler yeni sezon planlamaları kapsamında birçok oyuncuyla görüşme halindeydi.
Başkan Ali Koç ve kurmayları hummalı bir transfer operasyonunun içine girmişti.