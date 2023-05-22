Spor Toto Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler Sivasspor maçına çevrildi.
Wilfried Zaha'ya transfer baskısı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de yeni transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Wilfried Zaha'yı gündemine almıştı. Transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya evinde oynayacağı yarı final rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Sezonu kupayla tamamlamak isteyen sarı lacivertliler taraftarı önünde final biletini almak için sahaya çıkacak.