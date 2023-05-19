FENERBAHÇE HABERİ: Hocasından Wilfried Zaha için transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yaptığı Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncunun kardeşi ve temsilcisi Herve Zaha'yı İstanbul'a getirmişti. Bu gelişmenin ardından Crystal Palace teknik direktörü Roy Hodgson, 30 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 16:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023- 18:11