F.Bahçe'ye transfer şoku! Beklenen olmadı
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F.Bahçe'ye transfer şoku! Beklenen olmadı F.Bahçe'ye transfer şoku! Beklenen olmadı 12:02
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Zaha'ya transfer baskısı! F.Bahçe... Zaha'ya transfer baskısı! F.Bahçe... 10:04
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