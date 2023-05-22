Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Beklenen olmadı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin yeni sezona yollarını ayırarak iyi bir gelir elde etmeyi planladığı o yıldızdan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler yeni sezonda takım kadrosunda önemli değişikliklere gitme kararı aldı.
Kanarya'da gelecek yıl birçok isimle yollar ayrılacak.