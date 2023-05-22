Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için kritik haftalara girildi.
Fenerbahçe'den savunmaya 'joker' takviye! İlk teklif yapıldı
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları kapsamında gündeme Galatasaray'ın listesinde yer alan yıldız isim girdi. Sarı-lacivertliler oyuncunun menajeriyle pazarlıklara başladı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için kritik haftalara girildi.
Bununla birlikte bir yandan da gelecek sezon hamleleri için temaslar başladı.
3 büyükler için transfer haberleriyle anılan ve son olarak Galatasaray'ın takibe aldığı Mert Müldür, Fenerbahçe'nin de listesine girdi.