Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetim Dominik Livakovic'in alternatifini belirledi! İşte B planı
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yabancı kaleciyi gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef olarak Dominik Livakovic belirlenirken, Hırvat file bekçisiyle mutlu sona ulaşılmazsa B planını da belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla kaleci arayışlarına giren Fenerbahçe'de 1. sıradaki aday Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic'di.
Sarı-Lacivertli kurmaylar bu transfer için oyuncunun menajeri ile temasa geçseler de Livakovic'in transferi pek de kolay değil.