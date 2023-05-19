Fenerbahçe transferde durmuyor! Yeni hedefi Portekiz basını açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluk ümitlerini sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor. Yeni sezonda hücum hattına birçok takviye yapacak olan Kanarya'nın, flaş bir yıldız için devreye girdiği öğrenildi. Konuyla ilgili haberi ise Portekiz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 13:57