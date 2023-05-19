Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Fenerbahçe transferde durmuyor! Yeni hedefi Portekiz basını açıkladı
Süper Lig'de şampiyonluk ümitlerini sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor. Yeni sezonda hücum hattına birçok takviye yapacak olan Kanarya'nın, flaş bir yıldız için devreye girdiği öğrenildi. Konuyla ilgili haberi ise Portekiz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takım gündemine birçok ismi alırken son iddia Portekiz basınından geldi.
İddialara göre Fenerbahçe, Porto forması giyen İranlı forvet Mehdi Taremi ile ilgileniyor.