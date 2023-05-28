TRANSFER HABERİ: Divock Origi tercihini yaptı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de golcü arayışları dört bir koldan devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya, Milan forması giyen Divock Origi'yi listesine almıştı. Birçok talibi olan Belçikalı futbolcu, transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2023- 15:58