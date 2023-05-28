Enner Valencia'nın yerine golcü arayışında olan Fenerbahçe, yıldız isimleri listesinde bulunduruyor.
TRANSFER HABERİ: Divock Origi tercihini yaptı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de golcü arayışları dört bir koldan devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya, Milan forması giyen Divock Origi'yi listesine almıştı. Birçok talibi olan Belçikalı futbolcu, transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, nokta atışı bir takviye yapma amacında.
Bir süredir görüşmelerde bulunan yönetim, Zaha ve Origi'yi öncelikli hedef olarak belirledi.