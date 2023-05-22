Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da sahasında DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.