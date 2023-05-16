Altay Bayındır ile sözleşme uzatan, İrfan Can Eğribayat'ın da opsiyonunu kullanan Fenerbahçe, kaledeki rekabeti artırmak istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Dominik Livakovic'te rakip çıktı! Anlaşıldı derken...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yabancı kaleciyi gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef olarak Dominik Livakovic belirlenmişti. Hırvat file bekçisiyle anlaşmaya yakınken, transferde kötü haber geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Dinamo Zagreb forması giyen ve Hırvat Milli Takımı'ndaki performansıyla da dikkat çeken Dominik Livakovic ile görüşmede olan sarı-lacivertlilere rakip çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre 39 yaşındaki kalecileri Pepe Reina ile yola devam etmeyi düşünmeyen İspanyol ekibi Villarreal, Livakovic'le temasa geçti.