Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'den kanat operasyonu! Rota Fransa
Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Wilfried Zaha'nın menajeri ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Elinde alternatifler bulunduran Kanarya, her ihtimale karşı rotasını Fransa'ya çevirdi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-Lacivertli kurmaylar İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha için ilk girişimini gerçekleştirmişti.